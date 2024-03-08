США подготовят резолюцию Совбеза ООН о ядерном оружии в космосе

Bloomberg: США готовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

США готовят резолюцию Совета Безопасности ООН о ядерном оружии в космосе, которая предостерегла бы мировые государства от размещения подобных вооружений, сообщает агентство Bloomberg.

Инициатива появилась в ответ на распространяющуюся информацию о якобы готовящихся планах России отправить в космос ядерное оружие.

Издание отмечает, что Генассамблея ООН в конце 2022 года приняла внесенную Москвой резолюцию, которая призывала страны не размещать первыми оружие в космосе. Однако этот документ, в отличие от резолюции Совбеза всемирной организации, не имеет юридической обязывающей силы.

Источники агентства считают, что документ, внесенный в СБ ООН, подтвердит обязательства государств по договору о космосе 1967 года. Разработка проекта находится в начальной стадии.

Ранее президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Об отсутствии таких планов также говорил министр обороны Сергей Шойгу.

