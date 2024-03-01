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13:40, 1 марта 2024Россия

Путин опроверг данные о планах России разместить ядерное оружие в космосе

Путин заверил, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе, заявил президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза. Его слова передает ТАСС.

«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю "якобы", потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», — сказал глава государства.

Он предложил членам Совбеза обсудить нейтрализацию угроз в космосе, подчеркнув, что эта тема должна постоянно находиться в сфере внимания.

Об отсутствии у России планов размещать ядерное оружие в космосе также заявлял министр обороны Сергей Шойгу.

В феврале ABC News со ссылкой на источники сообщил, что американские разведданные свидетельствуют о желании России разместить ядерное оружие в космосе. Отмечается, что речь идет о возможном применении оружия против спутников. В Совфеде назвали заявление истерикой, в Кремле сочли это уловкой Вашингтона, подчеркнув, что «Белый дом пытается правдами или неправдами подвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег».

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      Анастасия Шейкина
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