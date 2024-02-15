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11:00, 15 февраля 2024Наука и техника

В Кремле высказались о размещении ядерного оружия в космосе

Песков назвал слухи о размещении ядерного оружия РФ в космосе уловкой Вашингтона

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Слухи о планах России по размещению ядерного оружия в космосе — это уловка Вашингтона. О соответствующих публикациях западных СМИ высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга [помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана], будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», — сказал он.

Ранее в феврале ABC News со ссылкой на источники сообщил, что американские разведданные свидетельствуют о желании России разместить ядерное оружие в космосе. Отмечается, что речь идет о возможном применении оружия против спутников.

В том же месяце источники Reuters рассказали, что неназванная серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана с космической сферой. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер предоставил Конгрессу США разведданные о существующей угрозе, которая связана с «дестабилизирующими иностранными военными возможностями».

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      Даниил Иринин
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