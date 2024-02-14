Угрозу нацбезопасности США связали с космической деятельностью

Reuters: угроза нацбезопасности США может быть связана с космосом

Неназванная серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана с космической сферой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Также отмечается, что это может быть связано с Россией и некоей деятельностью в космосе. Никаких подробностей и деталей не приводится.

Ранее сообщалось, что угроза связана с «дестабилизирующими иностранными военными возможностями». Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об угрозе нацбезопасности.

При этом конгрессмен Джим Хаймс призвал не паниковать из-за неназванной угрозы.