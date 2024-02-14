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22:08, 14 февраля 2024Мир

В США призвали не паниковать из-за «серьезной угрозы нацбезопасности»

Конгрессмен Хаймс призвал не паниковать из-за неназванной угрозы нацбезопасности

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Конгрессмен Джим Хаймс заявил, что неназванная «угроза национальной безопасности» США не является поводом для паники. Его слова приводит журналистка издания The Hill Микаэль Шнелль в социальной сети Х.

«Народу не следует паниковать. Это однозначно», — сказал политик. При этом Хаймс призвал Конгресс США и Белый дом разобраться с ней в средне- и долгосрочной перспективе.

Ранее глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассекретить все данные о существующей на данный момент «серьезной угрозе американской нацбезопасности». При этом он не уточнил, о чем идет речь. Позже советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что в четверг, 15 февраля, доложит в ходе брифинга лидерам Конгресса об «угрозе национальной безопасности».

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      Марина Совина
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