В США призвали Байдена рассекретить данные о «серьезной угрозе нацбезопасности»

В Конгрессе США призвали Байдена рассекретить данные об угрозе нацбезопасности

Президент США Джо Байден должен рассекретить все данные о существующей на данный момент «серьезной угрозе американской нацбезопасности». С таким призывом в соцсети Х выступил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.

«Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы, с тем чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования», — написал он, отметив, что уже оповестил коллег-конгрессменов о существующей угрозе.

О какой именно угрозе идет речь, парламентарий не уточнил.

Ранее сообщалось, что Байден посмотрел фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» и испугался рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта.