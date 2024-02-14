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20:34, 14 февраля 2024Мир

В США призвали Байдена рассекретить данные о «серьезной угрозе нацбезопасности»

В Конгрессе США призвали Байдена рассекретить данные об угрозе нацбезопасности
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден должен рассекретить все данные о существующей на данный момент «серьезной угрозе американской нацбезопасности». С таким призывом в соцсети Х выступил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.

«Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы, с тем чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования», — написал он, отметив, что уже оповестил коллег-конгрессменов о существующей угрозе.

О какой именно угрозе идет речь, парламентарий не уточнил.

Ранее сообщалось, что Байден посмотрел фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» и испугался рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта.

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      Виктория Кондратьева
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