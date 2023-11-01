Байден посмотрел блокбастер и испугался искусственного интеллекта

NYP: Байден подписал указ о регулировании ИИ, посмотрев «Миссия невыполнима»

Президент США Джо Байден посмотрел фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» и испугался развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

Как указал заместитель главы аппарата Белого дома Брюс Рид, американский лидер в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид смотрел вместе с ним блокбастер, по сюжету которого ИИ обретает самосознание и захватывает контроль над всем цифровым пространством.

Рид отметил, что президент, «глубоко интересующийся данными технологиями», под впечатлением от фильма и увиденного в интернете фото с собой, созданного с помощью технологии deepfake, в понедельник, 30 октября, подписал указ о регулировании развития ИИ.

«Президент Байден пойдет на самые решительные действия, на которые в принципе способны власти любой страны в мире, чтобы обеспечить безопасность, защищенность и надлежащее доверие к ИИ», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони потребовала 100 тысяч евро компенсации с авторов порноролика якобы с ее участием, изготовленного с помощью технологии deepfake.