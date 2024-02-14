Советник Байдена пообещал доложить о «серьезной угрозе нацбезопасности» США

Салливан доложит лидерам Конгресса о некоей угрозе нацбезопасности 15 февраля

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что в четверг, 15 февраля, доложит в ходе брифинга лидерам Конгресса о некоей «угрозе национальной безопасности». Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома

«Я жду встречи с ними и, очевидно, там мы определимся, как действовать дальше», — заявил Салливан журналистам, отказавшись конкретизировать, о какой «угрозе» идет речь.

Ранее глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена рассекретить все данные о существующей на данный момент «серьезной угрозе американской нацбезопасности». При этом он не уточнил, о чем идет речь.