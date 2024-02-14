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21:25, 14 февраля 2024Мир

В США серьезную угрозу нацбезопасности связали с Россией

CNN: серьезная угроза нацбезопасности связана с тревожными возможностями России

Фото: Jim Bourg / Reuters

Серьезная угроза национальной безопасности США связана с Россией. Об этом сообщили телеканалу CNN американский чиновник и два источника, знакомые с вопросом.

Ранее председатель Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер предоставил Конгрессу США разведданные о существующей угрозе. Утверждалось, что это связано с «дестабилизирующими иностранными военными возможностями».

Собеседники телеканала охарактеризовали данную информацию как очень чувствительную. Один из источников заявил, что речь идет о «весьма тревожном и дестабилизирующем российском потенциале». По его словам, Вашингтону лишь недавно стало о нем известно.

Майк Тернер также призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об угрозе нацбезопасности.

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      Марина Совина
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