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11:14, 15 февраля 2024Россия

В Совфеде отреагировали на заявление США о ядерном оружии России в космосе

Сенатор Пушков назвал истерикой заявление США о ядерном оружии России в космосе
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Заявления США о том, что Россия собирается разместить ядерное оружие в космосе, являются истерикой, считает сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так российский политик отреагировал на данные ABC News, который со ссылкой на источники сообщил, что американские разведданные свидетельствуют о желании России разместить ядерное оружие в космосе. Отмечается, что речь идет о возможном применении оружия против спутников. В том же месяце источники Reuters рассказали, что неназванная серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана с космической сферой.

«Обращает на себя внимание, что истерика была развернута после визита главы комитета по разведке конгресса в Киев. А потому очень похоже, что эта инфопровокация имеет одну цель — убедить конгресс одобрить законопроект сената о выделении 60 млрд долларов Украине», — считает Пушков.

Парламентарий назвал появившуюся в СМИ информацию провокацией и заявил, что в политической истории США похожих ситуаций было очень много.

На заявления США отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикуемую в СМИ информацию уловкой Вашингтона, подчеркнув, что «Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег».

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      Анастасия Шейкина
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