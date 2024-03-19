Аналитик Меркурис: скоро произойдет коллапс обороны Украины под Харьковом

Скоро произойдет коллапс обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Такое развитие событий для ВСУ предрек британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube, сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские военные не могут остановить натиск российской армии под Харьковом, поскольку укрепления ВСУ еще не завершены. Он также подчеркнул, что они не способны выдержать удары российской армии.

«Похоже, что коллапс украинской обороны в Харьковском регионе произойдет совсем скоро», — отметил эксперт.

Он также посоветовал Западу лучше подготовиться к тому, что фронт на этом направлении обрушится, а украинские солдаты побегут.

Ранее Меркурис заявил, что планирующие российские авиабомбы эффективно разрушают укрепрайоны ВСУ и наносят большой урон войскам противника. Он добавил, что это вооружение представляют угрозу ВСУ, как бы сильно они не пытались окапываться.