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23:22, 18 марта 2024Мир

В Британии заявили о разрушении укрепрайонов ВСУ планирующими бомбами ВС России

Аналитик Меркурис: Россия разрушила укрепрайоны ВСУ планирующими бомбами

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Планирующие авиабомбы ВС России эффективно разрушают укрепрайоны ВСУ и наносят большой урон войскам противника. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Планирующие бомбы, которые сбрасывает на ВСУ российская авиация, представляют угрозу, как бы сильно ни пытались окапываться украинские военные», — отметил эксперт.

Меркурис подчеркнул, что новые фортификации Киева в Донбассе и Харьковской области уже не выдерживают ударов полуторатонных снарядов. Боеприпасы сыграли важную роль в освобождении Авдеевки, резюмировал аналитик.

Ранее политик Игорь Лапин назвал крайне опасное для укрепрайонов Вооруженных сил Украины российское оружие. По его словам, таковым являются новейшие планирующие авиабомбы. Он подчеркнул, что новые авиабомбы превосходят предшествующие образцы по тактико-техническим характеристикам и способны уничтожать укрепленные районы украинской армии.

Кроме того, в начале марта обозреватель Дэвид Экс заявил, что Украина никогда не сможет превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб.

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      Марина Совина
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