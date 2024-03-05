В США раскрыли превосходство России над Украиной

Forbes: Украина уступает России по числу сбрасываемых планирующих бомб

Обозреватель Дэвид Экс заявил, что Украина никогда не сможет превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб. Об этом он написал в статье для Forbes.

Экс раскрыл превосходство России над Украиной и подчеркнул, что Москва обладает преимуществом и в воздухе, и на земле. «Украинцы даже близко не сбрасывают достаточного количества планирующих авиабомб», — отметил он.

По мнению журналиста из США, поставки западной техники Киеву не изменят положение в зоне боевых действий. Он указал, что российские военные могут тратить больше снарядов, чем украинские.

Ранее стало известно об уничтожении лучших бронемашин США под Авдеевкой. 47-я механизированная бригада ВСУ потеряла танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher.