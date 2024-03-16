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21:56, 16 марта 2024Бывший СССР

В Киеве назвали крайне опасное для укрепрайонов ВСУ российское оружие

Киевский политик Лапин: российские авиабомбы очень опасны для укрепрайонов ВСУ

Фото: РИА Новости

Киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Прямой» назвал крайне опасное для укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) российское оружие. По его словам, таковым являются новейшие планирующие авиабомбы.

Эксперт отметил, что в России освоили их производство, военно-промышленный комплекс не будет стоять на месте, он очень мощный, поэтому Киеву приходится с этим считаться.

Лапин добавил, что новые авиабомбы превосходят предшествующие образцы по тактико-техническим характеристикам и способны уничтожать укрепленные районы ВСУ.

«Это очень плохая история, потому что авиационная бомба — это авиационная бомба. Их у россиян немерено», — заключил он.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что российские планирующие авиабомбы стали стратегически сокрушительной угрозой для обороны ВСУ. По его словам, это вынуждает Киев идти в атаку с применением западных зенитно-ракетных комплексов в зоне конфликта.

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      Марина Совина
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