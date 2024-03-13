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04:54, 13 марта 2024Бывший СССР

На Украине назвали ставшее сокрушительной угрозой оружие России

Политолог Бортник: российские планирующие бомбы перемалывают оборону ВСУ

Фото: RFE/RL/Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские планирующие авиабомбы стали стратегически сокрушительной угрозой для обороны Вооруженных сил Укранины. Это вынуждает Киев идти в атаку с применением западных ЗРК в зоне конфликта, такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на YouTube-канале Politeka.

«Масштабное, системное перемалывание нашей обороны КАБами на протяжении месяцев действительно может создать очень серьезный кризис в армии», — предупредил политолог.

Против бомб ВС России не может устоять ни одно украинское укрепление в зоне боевых действий, заявил Бортник. Именно такая страшная угроза с воздуха вынуждает ВСУ выставлять американские ЗРК Patriot все ближе к линии фронта, подвергая их опасности.

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      Александра Синицына
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