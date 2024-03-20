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08:37, 20 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о прибытии в Харьков говорящих по-польски военных

Марочко: говорящие по-польски военные прибыли на предприятие в Харькове

Фото: Reuters

На территорию одного из промышленных предприятий в Харькове прибыли военнослужащие, говорящие по-польски. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Ссылаясь на собственные источники, Марочко рассказал, что на предприятие привезли около 30 военных с оружием и вещевым имуществом. «Бойцы между собой общаются на польском языке», — отметил он.

По словам подполковника в отставке, военнослужащие возьмут под охрану одно из местных предприятий, сменив украинское подразделение. Он также отметил, что ранее на территории этого же предприятия были обнаружены средства ПВО западного образца.

Ранее Марочко сообщал об уничтожении базы наемников в Харьковской области. Он утверждает, что их украинские спецслужбы готовили к совершению терактов в приграничных районах Белгородской области.

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      Алевтина Запольская
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