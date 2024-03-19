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08:30, 19 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении базы готовивших теракты в России наемников

Марочко: у Волчанска уничтожили базу наемников, готовивших теракты в России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Возле города Волчанск в Харьковской области российские артиллеристы уничтожили базу наемников, которых украинские спецслужбы готовили для терактов в приграничных районах Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Он добавил, что в районах населенных пунктов Уды и Казачья Лопань российскими военными также были обнаружены и уничтожены места скопления военной техники, вооружения и личного состава украинских войск, а между поселками Ковшаровка и Куриловка была разбита перевозящая груз колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее один из бойцов ВСУ в интервью изданию The Times заявлял, что украинская армия едва удерживает оборону на купянском направлении и несет большие потери.

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