Марочко: у Волчанска уничтожили базу наемников, готовивших теракты в России

Возле города Волчанск в Харьковской области российские артиллеристы уничтожили базу наемников, которых украинские спецслужбы готовили для терактов в приграничных районах Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Он добавил, что в районах населенных пунктов Уды и Казачья Лопань российскими военными также были обнаружены и уничтожены места скопления военной техники, вооружения и личного состава украинских войск, а между поселками Ковшаровка и Куриловка была разбита перевозящая груз колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее один из бойцов ВСУ в интервью изданию The Times заявлял, что украинская армия едва удерживает оборону на купянском направлении и несет большие потери.