ВС РФ ударили по заводу БПЛА в Харькове и уничтожили группу западных инженеров

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по заводу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Харькове и уничтожили группу западных инженеров и военных Главного управления разведки Украины. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сегодня днем был нанесен удар по городу Харьков, по производству беспилотников. Прилетело [по территории завода] очень качественно. Много погибших. Там было расположение личного состава, прибыли как раз недавно военные от Главного управления разведки», — передаются в публикации слова координатора.

Он добавил, что среди погибших есть солдаты, которые принимали участие в попытках штурма границы в Белгородской области.

Ранее об успешной операции против украинской армии рассказали представители одесского подполья. По словам местного координатора, ячейке удалось провести диверсию на складе беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, уничтожив около 50 дронов.