В Харькове прозвучал еще один взрыв

В Харькове прозвучала серия взрывов

Как минимум еще один взрыв прозвучал в Харькове. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

Мэр города Игорь Терехова также подтвердил каналу, что в Харькове была слышна серия взрывов.

20 марта сообщалось об ударе по заводу по производству беспилотников в Харькове, в результате которого погибли иностранные специалисты. Предположительно, среди погибших также сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины и участники недавней попытки прорыва на территорию Белгородской области.