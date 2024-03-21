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01:04, 21 марта 2024Бывший СССР

В Харькове прозвучал еще один взрыв

В Харькове прозвучала серия взрывов
СюжетВзрывы в Харькове:

Как минимум еще один взрыв прозвучал в Харькове. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

Мэр города Игорь Терехова также подтвердил каналу, что в Харькове была слышна серия взрывов.

20 марта сообщалось об ударе по заводу по производству беспилотников в Харькове, в результате которого погибли иностранные специалисты. Предположительно, среди погибших также сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины и участники недавней попытки прорыва на территорию Белгородской области.

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