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21:44, 20 марта 2024Бывший СССР

Еще один источник сообщил об ударе по базе наемников в Харькове

Источник ТАСС сообщил об ударе по базе наемников в Харькове

Российские военные поразили базу иностранных наемников в Харькове, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«В Харькове достаточно много баз наемников появилось. [Ударом] поражена одна из них», — сказал собеседник агентства, не уточнив информацию о нанесенном ущербе.

Ранее 20 марта сообщалось об ударе по заводу по производству беспилотников в Харькове, в результате которого погибли иностранные специалисты.

Идет ли речь об одном ударе, пока остается непонятным.

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      Марина Совина
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