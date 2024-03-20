Российские снайперы за минуту уничтожили группу польских наемников. Их выслеживали три дня

Снайперы ВС РФ ликвидировали 12 польских наемников под Харьковом

Cнайперы Вооруженных сил (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) выследили группу польских наемников и уничтожили их за одну минуту. Соответствующая видеозапись с кадрами операции появилась в сети.

Пара российских снайперов за минуту уничтожила группу польских наемников на Харьковском направлении Telegram-канал Mash

Группу из 12 поляков выслеживали три дня

Уточняется, что российские снайперы потратили три дня, чтобы выследить иностранных наемников, действующих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обнаружив вражеский отряд, военным армии РФ удалось занять выгодное положение и поразить скопление противника, открыв огонь из стрелкового оружия.

Уничтожить группу из 12 польских военных им удалось за одну минуту. При этом среди уничтоженных наемников оказался майор регулярной польской армии в отставке.

Военная операция проводилась в так называемом «Шервудском лесу» — лесном массиве, который располагается между Изюмом и Святогорском. Другие подробности не уточняются.

Более сотни западных наемников были уничтожены в Одессе

Несколькими днями ранее в Одессе была уничтожена группа бойцов иностранного легиона. По данным источника в силовых структурах, в результате ракетного удара по санаторию «Мрия» оказались ликвидированы 100 западных наемников, еще более 100 ранены. В лечебно-профилактическом учреждении помимо большой группы иностранцев базировались высокопоставленные офицеры ВСУ.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

На стороне ВСУ воюет много иностранных специалистов

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что на украинской воюет много иностранных наемников.

Сегодня можно говорить о международном легионе, который находится на территории Украины. Это французы, немцы, поляки, американцы, англичане. Есть граждане и других стран Анатолий Матвийчук Военный эксперт, полковник в отставке

По его словам, больше всего на Украине военных из Польши, Великобритании и Франции, меньше — из Германии и США. «Была также попытка рекрутировать офицеров и солдат бывшей афганской армии, но они отказались», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что наблюдаются попытки завербовать специалистов из Латинской Америки. Необходимость в последних образовалась из-за истощенности украинской армии двумя годами боевых действий. В связи с этим сотни колумбийских военных отравляются воевать на Украину. В зоне СВО их привлекает хорошая оплата — многих из колумбийцев зарабатывают в четыре раза больше, чем на родине.

С начала СВО на Украине уничтожены почти 6 тысяч иностранных наемников, большинство — из Польши

Между тем Минобороны России уже сообщало о том, что Польша является лидером по отправке наемников на Украину. По состоянию на середину марта 2024 года в зоне СВО подтверждено присутствие 2960 военных специалистов с польским гражданством, из них было уничтожено 1497 человек. Из США прибыло 1113 наемников (491 уничтожен), из Грузии — 1042 наемника (561 уничтожен), из Канады — 1005 (422 уничтожено), а из Великобритании — 822 (уничтожено 360).

По данным российского оборонного ведомства, с начала проведения СВО всего на Украину прибыло 13387 иностранных наемников. При этом из них к настоящему моменту подтверждено уничтожение 5962 специалистов.