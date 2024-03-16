Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 16 марта 2024Мир

В Одессе уничтожили около сотни западных наемников

ТАСС: при ракетном ударе в Одессе уничтожены порядка 100 иностранных наемников

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В результате ракетного удара в пятницу, 15 марта, по санаторию «Мрия» в Одессе были уничтожены порядка 100 западных наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На территории санатория "Мрия" в Одессе при ракетном ударе в пятницу уничтожены около 100 иностранных наемников и еще более 100 ранены», — сообщил собеседник ТАСС.

Ранее Министерство обороны России назвало число иностранных наемников, уничтоженных за время проведения спецоперации на Украине. По данным ведомства, их численность составила 5962 человека. Лидером по отправке Киеву солдат стала Польша.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в попытках украинской армии атаковать территорию России участвовали иностранные наемники. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

***
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      На НПЗ в Самарской области начался пожар после атаки беспилотника. Что об этом известно?

      Раскрыта тайная карта Петербурга

      Пытавшийся вылить зеленку в урну с бюллетенями россиянин объяснил свои мотивы

      В МИД заявили о попытках Кишинева помешать выборам в России по заказу Запада

      Воинственной риторике Макрона нашли объяснение

      Военные ВСУ признались в непонимании цели войны

      Задержание пытавшегося устроить теракт на Транссибе попало на видео

      В США заявили о недостатках переданных Украине истребителей

      Банк России назвал долю рубля при расчетах за экспорт с Европой и Азией

      В Крыму усилили меры предосторожности на избирательных участках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше