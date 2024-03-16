В Одессе уничтожили около сотни западных наемников

ТАСС: при ракетном ударе в Одессе уничтожены порядка 100 иностранных наемников

В результате ракетного удара в пятницу, 15 марта, по санаторию «Мрия» в Одессе были уничтожены порядка 100 западных наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На территории санатория "Мрия" в Одессе при ракетном ударе в пятницу уничтожены около 100 иностранных наемников и еще более 100 ранены», — сообщил собеседник ТАСС.

Ранее Министерство обороны России назвало число иностранных наемников, уничтоженных за время проведения спецоперации на Украине. По данным ведомства, их численность составила 5962 человека. Лидером по отправке Киеву солдат стала Польша.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в попытках украинской армии атаковать территорию России участвовали иностранные наемники. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.