Британский наемник покончил с собой по возвращении с Украины. У него было посттравматическое расстройство

Воевавшего за ВСУ добровольца Гарри Грегга нашли мертвым, у него было ПТСР

Британский наемник Гарри Грегг, участвовавший в боевых действиях на стороне украинской армии, покончил с собой, как только приехал домой. Он свел счеты с жизнью еще в декабре, но история была обнародована лишь 10 марта.

По словам матери военного, он приехал с Украины с признаками посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Семья не смогла помочь молодому человеку восстановиться.

Грегг поехал на Украину после призыва присоединиться к «битве за демократию»

Как отметила семья Грегга, он решил отправиться на Украину еще в 2022-м. На тот момент 23-летний молодой человек, как утверждалось, услышал призыв бывшего премьер-министра королевства Лиз Трасс присоединиться к «битве за демократию». Грегг был уверен, что украинцам необходима помощь.

Британец числился в рядах армейских кадетов шесть лет, больше никакого военного опыта у него не было. По словам матери, на фронте боец видел гибель своих товарищей: один его знакомый был тяжело ранен при артиллерийском ударе по лагерю наемников, второй — убит рядом в окопе при обстреле.

После возвращения в Великобританию выяснилось, что Грегг страдает от ПТСР. 13 декабря молодому человеку исполнилось 25 лет. 14 декабря знакомые Грегга хотели отметить его день рождения, но не дождались и не смогли с ним связаться. Тело военного было найдено в его доме.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Британии сообщают о гибели своих военных на территории Украины

В ноябре 2023 года на Украине был ликвидирован британский наемник, ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман. Той же осенью стало известно о ликвидации еще одного британского наемника — Джордана Чедвика.

В конце лета на Украине ликвидировали воевавшего на стороне Киева британского наемника Сэма Ньюи. Молодому человеку было всего 22 года. У него не было военного опыта на момент, когда он вступил в иностранный добровольческий отряд.

В то же время существуют и противоположные истории, когда раненые военные возвращались на службу. В частности, раненный в шею Александр Мосс отправился на фронт после лечения. Он заявлял, что считает себя героем и хочет «закончить свою миссию».

Еще один британский наемник Эйден Аслин, избежавший смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР), снова поехал на Украину и записал видео из Авдеевки. Он рассказывал, что его психическое состояние сильно ухудшилось после освобождения из плена, и признавался, что начал принимать антидепрессанты.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Участвовать в боевых действиях на Украине остались 1,5 тысячи наемников

Уже вскоре после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине президент республики Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за границы. Позднее чиновники заявили, что в легионе числится около 20 тысяч человек из более чем 50 стран.

The New York Times писала, что по состоянию на март 2023 года на стороне ВСУ остались воевать около 1,5 тысячи иностранцев.

В январе 2024 года Минобороны России докладывало, что с начала СВО военные Украины привлекли более 13,5 тысячи человек из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Помимо этого, в ведомстве неоднократно сообщали о ликвидации наемнических подразделений российскими войсками.