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03:19, 4 ноября 2023Бывший СССР

Британский наемник восхитился российскими артиллеристами на Украине и погиб

The Sun: хваливший российских артиллеристов британский наемник погиб на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:
Начало событий в новости Сражающийся за Украину британский наемник восхитился российскими артиллеристами

Фото: MOD Russia via globallookpress.com

Британский наемник, ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман погиб на Украине в результате артиллерийского удара. Об этом сообщает The Sun.

Обстоятельства гибели наемника не уточняются, известно только, что в момент удара он находился не на линии фронта. Перриману на момент смерти было 38 лет.

Перриман стал известен в российских СМИ после того, как восхитился работой российских артиллеристов. По его словам, сражаться на Украине гораздо сложнее, чем в Ираке. Во многом это связано с тем, что российские беспилотники постоянно ведут мониторинг местности, а артиллеристы хорошо делают свою работу.

Оружие России: на страже Родины
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      Марина Совина
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