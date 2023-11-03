The Sun: хваливший российских артиллеристов британский наемник погиб на Украине

Британский наемник, ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман погиб на Украине в результате артиллерийского удара. Об этом сообщает The Sun.

Обстоятельства гибели наемника не уточняются, известно только, что в момент удара он находился не на линии фронта. Перриману на момент смерти было 38 лет.

Перриман стал известен в российских СМИ после того, как восхитился работой российских артиллеристов. По его словам, сражаться на Украине гораздо сложнее, чем в Ираке. Во многом это связано с тем, что российские беспилотники постоянно ведут мониторинг местности, а артиллеристы хорошо делают свою работу.