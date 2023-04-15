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17:15, 15 апреля 2023Мир

Сражающийся за Украину британский наемник восхитился российскими артиллеристами

Британский наемник ВСУ Перриман заявил, что артиллеристы ВС России чертовски хороши

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сражающийся на стороне Украины британский наемник, ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман восхитился российскими артиллеристами. Своим мнением он поделился с изданием The Spectator.

Военный отметил, что сражаться на Украине сложнее, чем в Ираке, из-за того, что российские беспилотники постоянно ведут разведку местности, а украинские подразделения, пытающиеся пройти на территорию у Днепра, уничтожаются во время обстрелов.

«Их артиллеристы чертовски хороши», — отметил Перриман, комментируя боевые навыки российских бойцов.

Ранее стало известно, что западные журналисты раскрыли правду о численности Интернационального легиона ВСУ. Выяснилось, что в нем служат лишь полторы тысячи человек, а не 20 тысяч, как утверждают власти страны.

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Елизавета Новикова
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