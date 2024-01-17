Избежавший казни в ДНР британский наемник снова вернулся в зону СВО. За свое освобождение он благодарил Абрамовича

Приговоренный к смертной казни в ДНР наемник Аслин появился в Авдеевке

Британский наемник Эйден Аслин, которого ранее приговорили к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР), снова вернулся в зону проведения специальной военной операции (СВО). Он записал видео из Авдеевки.

По видео сложно сделать вывод, вооружен ли британец. В кадр также не попали знаки различия. При этом Аслин признавался, что дал обещание своей девушке не вступать снова в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он вернулся на Украину после обмена пленными и заявил, что будет работать военным корреспондентом.

Украина — мой дом. Конечно, я не хочу, чтобы меня снова схватили, но я считаю, что есть еще над чем поработать. (...) Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того. Эйден Аслин британский наемник

Британец сумел избежать смертной казни в ДНР

Видео с авдеевского направления британец опубликовал в X (бывший Twitter). Он пояснил, что прибыл в город, чтобы доставить местным жителям медикаменты. «У [президента Украины Владимира] Зеленского хватит смелость стоять здесь без бронежилета и каски», — подписал Аслин пост с видео.

Кадр: Telegram-канал «Военндело (Военное дело)»

В сентябре 2022 года Россия освободила из плена Аслина вместе с другими иностранными наемниками, которым вынесли смертный приговор. Отмечается, что обмен происходил при посредничестве Саудовской Аравии. Тогда Украина, в свою очередь, получила 215 военнослужащих, в том числе бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). В Россию вернулись 55 военнослужащих, в том числе бойцы подразделений ДНР и ЛНР и экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Перелет британских наемников из России в Эр-Рияд организовал российский бизнесмен Роман Абрамович. Об освобождении из плена Аслин написал колонку в британском издании Daily Mail. Он рассказал, что саудиты подарили ему и другим освобожденным наемникам iPhone 13, накормили в самолете шашлыком и «относились как к королевской семье». За освобождение Аслин поблагодарил Абрамовича и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

После освобождения из плена Аслин побывал на опасных направлениях СВО

Аслин участвовал в специальной военной операции на стороне ВСУ. 9 июня 2022 года Верховный суд ДНР признал Аслина, а также его соотечественника Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве и попытке насильственного захвата власти.

Фото: Public domain / Wikimedia Commons

Британец рассказывал, что его психическое состояние сильно ухудшилось после освобождения из плена. Он признавался, что начал принимать антидепрессанты. Однако уже марте 2023 года военкор Андрей Руденко сообщил, что Аслина заметили на опасном направлении СВО — в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

В январе армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям. Российские бойцы активно применяли артиллерию и наносили авиаудары. По данным украинской стороны, россияне штурмуют около 20 направлений. Взятие Авдеевки позволило бы российским силам наступать дальше за пределами Донбасса.