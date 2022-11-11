Освободившийся из плена британский наемник решил вернуться на Украину

Daily Mail: освобожденный в ходе обмена британский наемник Аслин вернется на Украину

Британский наемник Эйден Аслин, участвовавший в специальной военной операции на стороне Киева, решил вернуться на Украину после того, как его освободили в ходе обмена пленными. Об этом сообщает Daily Mail.

«Аслин сообщил, что возвращается на Украину в качестве "военного корреспондента"», — сказано в материале. Уточняется что он собирается быть на передовой и транслировать информацию на своем канале на YouTube.

По словам наемника, в зоне конфликта есть истории, о которых нужно рассказывать. Кроме того, он заявил, что дал обещание своей девушке не вступать снова в вооруженные силы. Он также добавил, что по возвращении он проверит состояние своего дома, который находится у линии соприкосновения в Херсоне.

«Это (Украина — прим. "Ленты.ру") мой дом. Конечно, я не хочу, чтобы меня снова схватили, но я считаю, что есть еще над чем поработать. (...) Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того», — сказал он.

В сентябре стало известно, что Москва освободила из плена Аслина вместе с другими иностранными наемниками, которым дали смертный приговор. Отмечается, что обмен происходил при посредничестве Саудовской Аравии.