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09:47, 10 марта 2023Бывший СССР

Военкор заявил о возвращении британца Аслина на Украину

Военкор Руденко заявил, что британский наемник Аслин вернулся на Украину
Эйден Эслин

Эйден Эслин. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Британский наемник Эйден Аслин, которого ранее приговорили к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) и освободили при обмене военнопленными, снова вернулся на Украину. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Андрей Руденко.

По словам военкора, Аслина заметили в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

В сентябре Россия провела военнопленными, с подконтрольных Киеву территорий были возвращены 55 военнослужащих, в том числе бойцы подразделений ДНР и ЛНР. Украина, в свою очередь, получила 215 военнослужащих, в том числе бойцов «Азова». Кроме того, в рамках обмена домой вернулись приговоренные к казни подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин.

Позже Аслин заявлял о желании вернуться на Украину и снова участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Алевтина Запольская
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