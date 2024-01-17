Приговоренный к смертной казни британец снова вернулся в зону СВО

Приговоренный к смертной казни в ДНР британец Аслин снова вернулся в зону СВО

Британский наемник Эйден Аслин, которого ранее приговорили к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) и освободили при обмене военнопленными, снова вернулся в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно Telegram-каналу «Военное дело».

По данным канала, британец участвует в боевых действиях на авдеевском направлении. В марте британца заметили в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). После обмена пленными он заявил, что хочет вернуться на Украину в качестве военного корреспондента.

В сентябре 2022 года Россия освободила из плена Аслина вместе с другими иностранными наемниками, которым дали смертный приговор. Отмечается, что обмен происходил при посредничестве Саудовской Аравии.

9 июня Верховный суд ДНР признал 28-летнего Аслина, а также его соотечественника 48-летнего Шона Пиннера и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве и попытке насильственного захвата власти.