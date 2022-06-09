Воевавших на стороне ВСУ наемников приговорили к смертной казни в ДНР

Верховный суд ДНР приговорил наемников из Великобритании и Мароко к смертной казни

Оказывавших поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) иностранных наемников приговорили к смертной казни. Как уточняет «Коммерсантъ», соответствующий приговор вынес суд Донецкой народной республики (ДНР) в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера и его 35-летнего соотечественника Эндрю Хилла, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами уничтожили украинский учебный центр, где проходили подготовку иностранные наемники. По словам представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, учебный центр располагался в районе города Новоград-Волынский в Житомирской области.