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Воевавших на стороне ВСУ наемников приговорили к смертной казни в ДНР

Верховный суд ДНР приговорил наемников из Великобритании и Мароко к смертной казни

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Оказывавших поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) иностранных наемников приговорили к смертной казни. Как уточняет «Коммерсантъ», соответствующий приговор вынес суд Донецкой народной республики (ДНР) в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера и его 35-летнего соотечественника Эндрю Хилла, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами уничтожили украинский учебный центр, где проходили подготовку иностранные наемники. По словам представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, учебный центр располагался в районе города Новоград-Волынский в Житомирской области.

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Варвара Кошечкина
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