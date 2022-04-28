Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинский военный рассказал о сирийском боевом опыте пленных британцев

Сложивший оружие офицер ВСУ рассказал о боевом опыте пленных британцев в Сирии

Фото: Jorge Silva / Reuters

Двое граждан Великобритании, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сдавшихся в плен, имеют боевой опыт в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на добровольно сложившего оружие командира десантно-штурмового взвода первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск Сергея Старчука.

По словам украинского офицера, на момент его прибытия в батальон, британцы уже служили в роте. В конце 2019 года командир роты перевел их к нему во взвод, так как украинский военнослужащий владел английским на элементарном уровне.

У Эйдена Аслина, утверждает Старчук, был боевой опыт. «Он говорил, что воевал в Сирии. Не знаю за кого, но он говорил, что ему нельзя было возвращаться на территорию Великобритании, потому что он воевал не в составе вооруженных сил Великобритании. А это у них считается или экстремизмом, или терроризмом — не знаю», — рассказал украинский военный.

Шон Пиннер, по его словам, также участвовал в военных действиях в Сирии.

Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер сдались в плен на Украине в середине апреля. Позже они попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Польша предупредила об «интенсивном движении колонн техники» на востоке
Военные подтвердили гибель пилота при жесткой посадке вертолета под Саратовом
Полицейские задержали двух россиянок за создание притона с проститутками
Украинский военный рассказал о сирийском боевом опыте пленных британцев
Популярная азиатская страна смягчила правила въезда для россиян
В Дагестане за неделю утонули четверо детей
Квартиры в Крыму подорожали почти в два раза
11-летнего школьника поставили на учет за дискредитацию российской армии
Режиссер сериала «Чернобыль» снимет две серии «Дюны»
Представлявшийся офицером ФСБ россиянин провернул аферы на три миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.