Украинский военный рассказал о сирийском боевом опыте пленных британцев

Сложивший оружие офицер ВСУ рассказал о боевом опыте пленных британцев в Сирии

Двое граждан Великобритании, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сдавшихся в плен, имеют боевой опыт в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на добровольно сложившего оружие командира десантно-штурмового взвода первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск Сергея Старчука.

По словам украинского офицера, на момент его прибытия в батальон, британцы уже служили в роте. В конце 2019 года командир роты перевел их к нему во взвод, так как украинский военнослужащий владел английским на элементарном уровне.

У Эйдена Аслина, утверждает Старчук, был боевой опыт. «Он говорил, что воевал в Сирии. Не знаю за кого, но он говорил, что ему нельзя было возвращаться на территорию Великобритании, потому что он воевал не в составе вооруженных сил Великобритании. А это у них считается или экстремизмом, или терроризмом — не знаю», — рассказал украинский военный.

Шон Пиннер, по его словам, также участвовал в военных действиях в Сирии.

Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер сдались в плен на Украине в середине апреля. Позже они попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.