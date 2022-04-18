Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Пленные британцы попросили Бориса Джонсона обменять их на Медведчука

Двое пленных британцев попросили премьера Джонсона обменять их на Медведчука

фото: Matt Dunham / Reuters

Двое пленных британцев попросили премьер-министра своей страны Бориса Джонсона обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине, сообщает РИА Новости.

«Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе. Со мной обращаются хорошо, я понимаю, в каком положении нахожусь. Нас кормят и дают воду. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену на Медведчука», — попросил пленный в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, если британский премьер на самом деле заботится о гражданах Великобритании, как он говорит, то он окажет давление на президента Украины Владимира Зеленского, «чтобы он поступил правильно».

Материалы по теме:
«Двигаться быстро тут невозможно» Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
«Двигаться быстро тут невозможно»Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
16 апреля 2022
Контрольная зачистка. Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
Контрольная зачистка.Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
21 мая 2021

Ранее жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в обмене ее мужа. Она заявила о согласии Медведчука на обмен и его выдачу на территорию России в случае достижения российской и украинской сторонами договоренностей. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал сообщить, если президент отреагирует на просьбу Марченко.

Кроме того, супруга Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен Вооруженных сил (ВС) России британцев. Она указала им на возможность попросить Бориса Джонсона о содействии.

13 апреля военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что британца по имени Эйден Эслин, также известного как CossackGundi, обнаружили среди украинских морских пехотинцев, сдавшихся в плен в Мариуполе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало работу расчетов ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации
«ВКонтакте» бесплатно поддержит новых авторов
США задержали поставку F-16 Болгарии из-за боязни утечки данных в Россию
Семья пленного британца попросила поскорее обменять его на Медведчука
С могилы Жириновского украли ленту с посланием от сына
Названы разрушающие отношения черты характера
Курс евро опустился ниже 83 рублей
Названы самые популярные у россиян соцсети и мессенджеры
Канадская журналистка оценила отсутствие российских фигуристов на юниорском ЧМ
Бывшего российского чиновника отправили в колонию за взятки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.