Пленные британцы попросили Бориса Джонсона обменять их на Медведчука

Двое пленных британцев попросили премьера Джонсона обменять их на Медведчука

Двое пленных британцев попросили премьер-министра своей страны Бориса Джонсона обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине, сообщает РИА Новости.

«Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе. Со мной обращаются хорошо, я понимаю, в каком положении нахожусь. Нас кормят и дают воду. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену на Медведчука», — попросил пленный в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, если британский премьер на самом деле заботится о гражданах Великобритании, как он говорит, то он окажет давление на президента Украины Владимира Зеленского, «чтобы он поступил правильно».

Ранее жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в обмене ее мужа. Она заявила о согласии Медведчука на обмен и его выдачу на территорию России в случае достижения российской и украинской сторонами договоренностей. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал сообщить, если президент отреагирует на просьбу Марченко.

Кроме того, супруга Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен Вооруженных сил (ВС) России британцев. Она указала им на возможность попросить Бориса Джонсона о содействии.

13 апреля военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что британца по имени Эйден Эслин, также известного как CossackGundi, обнаружили среди украинских морских пехотинцев, сдавшихся в плен в Мариуполе.