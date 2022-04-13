Среди попавших в плен военных ВСУ обнаружили британского наемника

Среди украинских морских пехотинцев, сдавшихся в плен в Мариуполе, нашли наемника-британца

Британца по имени Эйден Эслин, также известного как CossackGundi, обнаружили среди украинских морских пехотинцев, сдавшихся в плен в Мариуполе. Об этом написал военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале.

Журналист сфотографировал британского наемника и заявил, что тот «работает как молох». По его словам, мужчину нашли и вычислили еще в ночь на 13 апреля. «Интересно, справа и слева от него стояли люди, явно привлекающие к себе внимание. С зубочистками в зубах, это смотрелось вызывающе. Скорее всего они отвлекали всех от Эйдена Эслина», — рассказал военкор.

Ранее в районе металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе сдались в плен и добровольно сложили оружие 1026 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, в плен сдались военные 36-й бригады морской пехоты, среди них — 162 офицера.