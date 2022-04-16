Жена Медведчука обратилась за помощью к Путину

Жена Медведчука Оксана Марченко обратилась за помощью к Путину с просьбой в обмене мужа

Жена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в обмене ее мужа. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, телеведущая записала видеообращение к Путину, в котором заявила о согласии Медведчука на его обмен и выдачу на территорию России в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующих договоренностей.

Кроме того, отношение к супругу на Украине она назвала «ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком».

Ранее, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографией задержанного Виктора Медведчука. Он отметил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» был задержан в ходе специальной операции СБУ.

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука. После начала российской военной операции он сбежал из-под домашнего ареста.