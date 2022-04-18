Кремль ответил на вопрос о реакции Путина на обращение жены Медведчука

Песков: Кремль сообщит, если президент Путин отреагирует на обращение жены Медведчука

Кремль сообщит, если президент России Владимир Путин отреагирует на обращение жены лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксаны Марченко с просьбой помочь обменять ее супруга. Так на вопрос ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Если будет реакция президента, мы сообщим», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с оппозиционером в наручниках. В своем Telegram-канале украинский лидер заявил, что Медведчук был задержан в ходе специальной операции СБУ.

Позже супруга главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Оксана Марченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в обмене ее мужа. Она записала видеообращение к главе государства, в котором заявила о согласии Медведчука на его обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения российской и украинской сторонами договоренностей.