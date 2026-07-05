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05:00, 5 июля 2026Бывший СССР

Зеленского раскритиковали после потери Константиновки

Соскин: Зеленский не признает потерю Константиновки из-за страха за свою жизнь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского признать взятие по контроль российскими войсками Константиновки. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин раскритиковал Зеленского после потери Константиновки и подчеркнул, что украинский лидер не признает потерю города из-за страха за свою жизнь

«Зеленский уперся рогом не просто так. Если он признает падение Константиновки, то это настоящая катастрофа для его репутации. Вот тебе и конец, Зеленский. ВСУ такого провала тебе не простит», — отметил он.

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что армия Россия полностью взяла под контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.

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