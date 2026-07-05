Россиянам назвали первые шаги при обнаружении посторонних предметов в еде

Роскачество: Инородный предмет в готовом блюде несет серьезные риски для здоровья

Инородный предмет в готовом блюде несет серьезные риски для здоровья, предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В разговоре с «Лентой.ру» специалист объяснила, какие меры следует предпринять при обнаружении такой находки.

«Посторонний предмет в продукте — не случайность. Это свидетельство нарушения стандартов пищевой безопасности и сбоя системы контроля качества. Если металлическая стружка или осколок стекла оказались в блюде, значит, допущены ошибки в постоянном контроле, обслуживании, технологии», — рассказала Спеценко.

Основная опасность инородного предмета не только в эстетическом дискомфорте, отметила эксперт. В первую очередь, острые осколки могут повредить слизистую, а твердые предметы — привести к сколам зубов, предупредила она.

Наличие физического загрязнителя — индикатор санитарного неблагополучия всей цепочки. А если мы видим в еде насекомое, это доказательство нарушения санитарных норм, отсутствие постоянной дезинсекции. Если контроль пропустил такое загрязнение, он мог пропустить и микробиологическую угрозу Елена Спеценко директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

Если посторонний предмет обнаружен в блюде, поданном в ресторане, необходимо позвать менеджера или шеф-повара и зафиксировать факт нарушения в их присутствии. Если прямо в заведении посетитель почувствовал недомогание, необходимо вызывать скорую помощь, заметила Спеценко.

Что касается обнаружения инородного тела в покупной еде, по словам эксперта, необходимо сфотографировать еду, зафиксировать нарушение и направить фото продавцу и производителю, а также обратиться в контрольно-надзорные органы.

При этом Спеценко добавила, что отдельное внимание стоит уделить самочувствию в ближайшие сутки: даже если предмет был извлечен и механических повреждений нет, микробиологическое загрязнение могло попасть в организм вместе с частицами продукта.

«При первых признаках отравления — тошноте, слабости, боли в животе, повышении температуры — необходимо немедленно обратиться к врачу, обязательно упомянув инцидент с посторонним предметом. Это поможет быстрее установить причину и назначить правильное лечение», — заключила эксперт.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила, что с повышением температуры воздуха начинается сокращение сроков хранения продуктов питания и ускорение процессов их порчи, а также возрастает риск активного взаимодействия между собой патогенных микроорганизмов.

Эксперт рассказала, что в условиях жаркого климата особую угрозу представляют кондитерские изделия с кремовой начинкой, содержащие молочные продукты и яйца.