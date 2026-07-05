Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 5 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали первые шаги при обнаружении посторонних предметов в еде

Роскачество: Инородный предмет в готовом блюде несет серьезные риски для здоровья
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Инородный предмет в готовом блюде несет серьезные риски для здоровья, предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В разговоре с «Лентой.ру» специалист объяснила, какие меры следует предпринять при обнаружении такой находки.

«Посторонний предмет в продукте — не случайность. Это свидетельство нарушения стандартов пищевой безопасности и сбоя системы контроля качества. Если металлическая стружка или осколок стекла оказались в блюде, значит, допущены ошибки в постоянном контроле, обслуживании, технологии», — рассказала Спеценко.

Основная опасность инородного предмета не только в эстетическом дискомфорте, отметила эксперт. В первую очередь, острые осколки могут повредить слизистую, а твердые предметы — привести к сколам зубов, предупредила она.

Наличие физического загрязнителя — индикатор санитарного неблагополучия всей цепочки. А если мы видим в еде насекомое, это доказательство нарушения санитарных норм, отсутствие постоянной дезинсекции. Если контроль пропустил такое загрязнение, он мог пропустить и микробиологическую угрозу

Елена Спеценкодиректор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

Если посторонний предмет обнаружен в блюде, поданном в ресторане, необходимо позвать менеджера или шеф-повара и зафиксировать факт нарушения в их присутствии. Если прямо в заведении посетитель почувствовал недомогание, необходимо вызывать скорую помощь, заметила Спеценко.

Что касается обнаружения инородного тела в покупной еде, по словам эксперта, необходимо сфотографировать еду, зафиксировать нарушение и направить фото продавцу и производителю, а также обратиться в контрольно-надзорные органы.

Материалы по теме:
7 лучших рецептов смузи: полезные и вкусные напитки на каждый день недели
7 лучших рецептов смузи:полезные и вкусные напитки на каждый день недели
30 июня 2026
Топ-20 рецептов салатов для похудения: низкокалорийные, белковые и детокс-салаты на любой вкус
Топ-20 рецептов салатов для похудения:низкокалорийные, белковые и детокс-салаты на любой вкус
2 июля 2026

При этом Спеценко добавила, что отдельное внимание стоит уделить самочувствию в ближайшие сутки: даже если предмет был извлечен и механических повреждений нет, микробиологическое загрязнение могло попасть в организм вместе с частицами продукта.

«При первых признаках отравления — тошноте, слабости, боли в животе, повышении температуры — необходимо немедленно обратиться к врачу, обязательно упомянув инцидент с посторонним предметом. Это поможет быстрее установить причину и назначить правильное лечение», — заключила эксперт.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила, что с повышением температуры воздуха начинается сокращение сроков хранения продуктов питания и ускорение процессов их порчи, а также возрастает риск активного взаимодействия между собой патогенных микроорганизмов.

Эксперт рассказала, что в условиях жаркого климата особую угрозу представляют кондитерские изделия с кремовой начинкой, содержащие молочные продукты и яйца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп поговорили по телефону. Президенты обсудили ситуацию на Украине и перспективы сотрудничества

    В России предложили ввести новый выходной

    Названы полезные для зубов продукты

    Названы отличия настоящего меда от подделки

    Зеленского раскритиковали после потери Константиновки

    Россиянам назвали первые шаги при обнаружении посторонних предметов в еде

    Минтруд оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

    В МИД России заявили о о неспособности Европы предложить конструктивные идеи по Украине

    Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 22 парках

    Назван примерный размер маткапитала в 2027 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok