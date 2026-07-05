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04:51, 5 июля 2026Россия

Минтруд оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Котяков: В России по закону компания может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Антон Котяков

Антон Котяков. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Глава Минтруда России Антон Котяков в беседе с РИА Новости оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. По закону, при согласии работников и работодателей компания может перейти на четырехдневку, уточнил он.

«Сегодняшние нормы трудового законодательства позволяют работодателю и работникам перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — отметил министр.

Котяков указал, что компания может самостоятельно определять удобный график посредством коллективного договора или индивидуального соглашения с конкретным сотрудником.

Ранее россиянам раскрыли количество шестидневных рабочих недель в следующем году. Всего в 2027 году будет одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля, с рабочей субботой.

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