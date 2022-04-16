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Жена Медведчука обратилась к родственникам попавших в российский плен британцев

Жена Медведчука Оксана Марченко предложила обменять пленных британцев на супруга

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Жена украинского оппозиционера, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен Вооруженных сил (ВС) России британцев. Она указала им на возможность попросить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на ее супруга. Об этом сообщает ТАСС.

«Обращаюсь к родным и близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера — Эйслен Энджелин, Нейтону и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона (...)» — сказала она в видео, которое было размещено на ее YouTube-канале.

13 апреля военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что британца по имени Эйден Эслин, также известного как CossackGundi, обнаружили среди украинских морских пехотинцев, сдавшихся в плен в Мариуполе.

В этот же день Марченко попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помощи в освобождении ее мужа. «Я очень боюсь за жизнь Виктора. Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа Виктора Медведчука», — сказала она на видео.

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Варвара Кошечкина
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