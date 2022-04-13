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Жена Медведчука попросила помощи у Эрдогана в освобождении ее мужа

Жена Медведчука Оксана Марченко попросила у Эрдогана помочь в освобождении ее мужа

Фото: Оксана Марченко / YouTube

Жена задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Окасана Марченко попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помощи в освобождении ее мужа. Обращение к турецкому лидеру Марченко выложила на YouTube.

«Я очень боюсь за жизнь Виктора. Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа Виктора Медведчука», — говорит Марченко в видео.

Она добавила, что Медведчук не нарушал никаких законов. «Все, что происходило и происходит с моим мужем, полностью противоречит правовым основам украинского государства и нормам международного права. Насильственное удерживание моего мужа я считаю проявлением терроризма», — сообщила Марченко.

Кроме того, Окасана Марченко записала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно освободить ее мужа. Она заявила, что ее мужа преследуют по явным политическим мотивам, вопреки украинским законам и нормам международного права.

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Николай Чигасов
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Жена Медведчука попросила помощи у Эрдогана в освобождении ее мужа
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