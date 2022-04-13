Жена Медведчука обратилась к Зеленскому

Жена Медведчука Марченко потребовала от президента Украины Зеленского освободить мужа

Жена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко записала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно освободить ее мужа. Обращение опубликовано на ее YouTube-канале.

«Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине», — заявила она. Марченко добавила, что ее мужа преследуют по явным политическим мотивам, вопреки украинским законам и нормам международного права.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил украинский президент, опубликовав его фото в наручниках. Он пояснил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» был задержан в ходе специальной операции СБУ. Позднее Зеленский предложил России обменять задержанного Медведчука на украинских пленных.

Комментируя это, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Медведчук является иностранным политиком, поэтому в Москве не знают, хочет ли он вмешательства России. Вместе с тем он пообещал, что Россия будет следить за судьбой задержанного.

Политик является подозреваемым по делу о госизмене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он находился под домашним арестом с мая 2021 года, однако, по заявлению киевских властей, после начала российской спецоперации скрылся.