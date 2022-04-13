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Кремль прокомментировал предложение Зеленского об обмене Медведчука

Представитель Кремля Песков заявил, что в Москве не знают, хочет ли Медведчук обмена

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости. Песков заметил, что Медведчук является иностранным политиком, поэтому в Москве не знают, хочет ли он вмешательства России.

«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал «внимательно оглядываться по сторонам» желающим выбить показания из Медведчука.

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Глава политсовета партии ОПЗЖ проходит подозреваемым по делу о госизмене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он находился под домашним арестом с середины мая 2021 года.

После начала специальной операции России на Украине Медведчуку удалось скрыться. 18 марта государственное бюро расследований Украины сообщило о заочном аресте Медведчука, его объявили в международный розыск.

12 апреля Владимир Зеленский опубликовал фото с задержанным политиком. Затем он предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев.

После начала военной спецоперации по демилитаризации Украины в российской Госдуме кандидатуру Медведчука предлагали в качестве альтернативы Зеленскому на переговорах с Москвой.

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Варвара Кошечкина
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