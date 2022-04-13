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Зеленский предложил России Медведчука взамен на украинских пленных

Зеленский предложил властям России обменять Медведчука на украинских военнопленных

Фото: пресс-служба СБУ / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев, сообщает ТАСС.

В своем видеообращении Зеленский выступил с утверждением, что Медведчук скрывался 48 дней и пытался «сбежать за границу», а также предложил России обменять его на пленных военных.

Зеленский указал на важность того, чтобы правоохранительные органы Украины и военные тоже рассмотрели такую возможность.

Ранее Зеленский опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках. Он одет в военную форму без каких-либо знаков отличия, за исключением украинского флага на рукаве.

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Варвара Кошечкина
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