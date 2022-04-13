Медведев назвал украинские власти «уродцами» за методы воздействия на Медведчука

Медведев назвал уродцами украинские власти за желание выбить показания из Медведчука

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «уродцами» тех представителей украинской власти, кто хочет выбить показания из главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 13 апреля.

Российский политик также посоветовал желающим применить такие методы воздействия на украинского оппозиционера «внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь».

12 апреля глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подтвердил, что Медведчука задержали по поручению президента страны Владимира Зеленского.

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива объяснил задержание главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» попыткой отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе.

Позднее президент Украины предложил России обменять задержанного Медведчука на попавших в плен украинцев.