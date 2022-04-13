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Медведев посоветовал «оглядываться» желающим выбить показания из Медведчука

Медведев предостерег украинские власти от пыток задержанного лидера ОПЗЖ Медведчука

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал «внимательно оглядываться по сторонам» желающим выбить показания из главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 13 апреля.

«Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных, — написал российский политик. — Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц».

Медведчук проходит подозреваемым по делу о госизмене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он находился под домашним арестом с середины мая 2021 года.

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После начала специальной операции России на Украине он сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта государственное бюро расследований Украины сообщило о заочном аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», его объявили в международный розыск.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с задержанным Медведчуком.

После начала военной спецоперации по демилитаризации Украины в российской Госдуме кандидатуру Медведчука предлагали в качестве альтернативы Зеленскому в диалоге с Москвой.

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Евгения Куликова
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