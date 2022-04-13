Медведев посоветовал «оглядываться» желающим выбить показания из Медведчука

Медведев предостерег украинские власти от пыток задержанного лидера ОПЗЖ Медведчука

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал «внимательно оглядываться по сторонам» желающим выбить показания из главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 13 апреля.

«Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных, — написал российский политик. — Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц».

Медведчук проходит подозреваемым по делу о госизмене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он находился под домашним арестом с середины мая 2021 года.

После начала специальной операции России на Украине он сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта государственное бюро расследований Украины сообщило о заочном аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», его объявили в международный розыск.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с задержанным Медведчуком.

После начала военной спецоперации по демилитаризации Украины в российской Госдуме кандидатуру Медведчука предлагали в качестве альтернативы Зеленскому в диалоге с Москвой.