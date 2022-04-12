Глава СБУ подтвердил задержание Медведчука по поручению Зеленского

Глава СБУ Баканов подтвердил задержание главы ОПЗЖ Медведчука по поручению Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подтвердил задержание главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Баканов поблагодарил сотрудников спецслужбы, которые «доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и небезопасную многоуровневую операцию» по задержанию Медведчука, которого он назвал «пока еще народным депутатом». «Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе», — процитировали Баканова в соцсетях СБУ.

Первое фото с оппозиционером в наручниках опубликовал сам Зеленский. «Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позднее», — подписал он снимок.

В Кремле усомнились в достоверности информации о задержании

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании Виктора Медведчука, заявив, что не может сказать, насколько эти сообщения соответствуют действительности. По его словам, говорить об этом без каких-либо подтверждений было бы неверно. Пресс-секретарь российского президента указал на множество фейков, которые «профессионально или непрофессионально» делают на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств.

Сейчас все нужно проверять Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

По мнению представителя Кремля, необходимо пытаться все перепроверять и, как минимум, искать альтернативную точку зрения. Песков подчеркнул, что Москва отвечает на украинские фейки правдой.

Еще в феврале первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отмечал, что Медведчук мог бы стать альтернативой Владимиру Зеленскому в диалоге с Россией. По словам депутата, когда Зеленский избирался на должность президента, он утверждал, что «готов хоть с чертом разговаривать, лишь бы добиться мира», однако впоследствии «ужасно себя проявил».

Преследование Медведчука на Украине

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Виктора Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста после начала российской военной операции. Политик был объявлен в международный розыск. Под домашним арестом он находился с мая 2021 года. Глава политсовета ОПЗЖ проходит подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму.

Вскоре Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность оппозиционных политических партий на время военного положения. В перечень вошла в том числе и «Оппозиционная платформа — За жизнь». 20 марта ОПЗЖ прекратила свою работу до окончания боевых действий на Украине.

До этого депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что глава контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство Медведчука. По словам Кивы, план Поклада осуществить не удалось, и тогда он организовал похищение помощника Медведчука, соучредителя охранной компании «Шторм» Андрея Мартынова.