На Украине запретили оппозиционные партии

СНБО Украины приостановил деятельность оппозиционных партий на время военного положения

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность оппозиционных политических партий на время военного положения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

В перечень попавших под запрет вошли «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Партия Шария»; «Наши»; «Оппозиционный блок»; «Левая оппозиция»; «Союз левых сил»; «Держава»; «Прогрессивная социалистическая партия Украины»; «Социалистическая партия Украины»; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо». Зеленский поручил министерству юстиции «немедленно обеспечить прекращение деятельности» этих организаций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. В ответ на это Зеленский заявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной. 15 марта Верховная Рада продлила военное положение на Украине с 26 марта на 30 суток.

Первая реакция

Лидер «Партии Шария», оппозиционный блогер Анатолий Шарий оценил этот шаг Зеленского как действия «диктатора на минималках». Он добавил, что продолжит помогать людям наравне с остальными партийцами, пока президент «пиарится и записывает видосики».

Не смог найти ничего, чтобы запретить по суду, и решил запретить по беспределу. Сейчас упаду лицом в подушку и расплачусь Анатолий Шарий блогер, лидер «Партии Шария»

Также Шарий объяснил, что фактически Зеленский запретил лишь две партии, а «остальное накидали для мусора и объемности», чтобы придать вес решению президента.

Преследования политиков и журналистов

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве нескольких оппозиционных журналистов и общественных деятелей на фоне российской операции. Речь идет, в частности, о киевском писателе и журналисте Яне Таксюре, который пропал 10 марта, а также о политологе и публицисте Дмитрии Джангирове, переставшем выходить на связь.

Как заявил в разговоре с «Лентой.ру» сын Яна Таксюра Илья, накануне украинские спецслужбы пришли домой к журналисту, начали в квартире обыск и похитили деньги. При этом писателю не предъявили никаких обвинений, а также отказались раскрывать его местонахождение родственникам. В свою очередь, Джангиров, как сообщила адвокат Татьяна Монтян в своем Telegram-канале, был схвачен украинскими силовиками 8 марта. По ее словам, политолог сознательно не захотел уезжать из Киева. Вскоре на страницах мужчины в соцсетях стали появляться нехарактерные для него записи.

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста после начала российской военной операции. Политик проходит подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он находился под домашним арестом с середины мая 2021 года.

12 марта Государственное бюро расследований Украины решило объявить Илью Киву в международный розыск. Лычаковский районный суд Львова уже удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам и заочно избрал экс-депутату меру пресечения в виде содержания под стражей. Киву, неоднократно выступавшего с критикой в адрес действующей украинской власти, также подозревают в государственной измене.