СБУ начала без обвинений задерживать украинских журналистов

СБ Украины задержала без обвинений журналистов Таксюра и Джангирова

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве нескольких оппозиционных журналистов и общественных деятелей на фоне российской операции. Об этом сообщили родственники и знакомые пропавших.

Речь идет, в частности, о киевском писателе и журналисте Яне Таксюре, который пропал 10 марта, а также о политологе и публицисте Дмитрии Джангирове, переставшем выходить на связь три дня назад.

Как заявил в разговоре с «Лентой.ру» сын Яна Таксюра Илья, накануне украинские спецслужбы пришли домой к журналисту, начали в квартире обыск и похитили деньги. При этом писателю не предъявили никаких обвинений, а также отказались раскрывать его местонахождение родственникам.

«Мать ходила в офис СБУ, спрашивала про отца. Ей сказали, что ничего не знают про него. Короче, тушуются. Где его содержат — неизвестно. Обвинения нет, нет фамилий тех, кто отца задержал. Сейчас друзья семьи ищут адвоката», — рассказал Илья Таксюр.

В свою очередь, Джангиров, как сообщила адвокат Татьяна Монтян в своем Telegram-канале, был схвачен украинскими силовиками 8 марта. По ее словам, политолог сознательно не захотел уезжать из Киева. Вскоре на страницах мужчины в соцсетях стали появляться нехарактерные для него записи.

«По сути, захватили в заложники и будут использовать в информационной войне. Имейте это в виду. (...) Ему сейчас не позавидуешь», — пояснила Монтян.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что после начала боевых действий в стране «не осталось власти и оппозиции» — они объединились для борьбы с российской армией. Также он заверил, что, несмотря на разногласия, поддерживает все решения своего преемника Владимира Зеленского.