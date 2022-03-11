Порошенко заявил о единстве власти и оппозиции на Украине

Петр Порошенко заявил, что полностью поддерживает президента Украины Владимира Зеленского

После начала боевых действий на Украине больше не существует власти и оппозиции — они едины в борьбе с российскими войсками. Об этом заявил бывший президент страны, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, сообщает РИА Новости.

Политик заверил, что, несмотря на былые разногласия, полностью поддерживает своего преемника Владимира Зеленского, а также все его военные и дипломатические решения.

«Я твердо стою за шестого президента. И во время этих переговоров, встреч, усилий», — написал Порошенко.

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что с начала военной операции Народная милиция сумела отбить у Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 80 городов и поселков. Среди последних взятых под контроль населенных пунктов — Трудовое, Новотатаровка, Голубицкое, Мангуш, Бердянское и Водяное.