В ДНР назвали число отбитых у ВСУ городов и поселков

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии 84 населенных пунктов

Народная милиция ДНР с начала военной операции отбила у Вооруженных сил Украины (ВСУ) 84 города и поселка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны республики.

По данным ведомства, это число отражает ситуацию на утро 11 марта. Среди последних взятых под контроль населенных пунктов названы Трудовое, Новотатаровка, Голубицкое, Мангуш, Бердянское и Водяное.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что силы ДНР освободили город Волноваха и взяли под контроль еще три населенных пункта.

Он также рассказал, что подразделения Народной милиции республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя.